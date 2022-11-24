Diyarbakır'da güvenlik görevlilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.

Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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