Diyarbakır'da okulda yangın eğitimi verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca okulda yangın eğitimi verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler vermeyi sürdürüyor.
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Bağlar ilçesindeki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Şehit Namık Tümer İlk ve Ortaokulu avlusunda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına eğitim verdi.
Yangınlarda kullanılacak araç gereçler hakkında katılımcılara eğitim veren itfaiyeciler, katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini uygulamalı olarak gösterdi.