Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor:

AA

Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor:

DİYARBAKIR (AA) - Antalya'da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden (DBB) yapılan açıklamaya göre, DBB bünyesinde antrenörlük yapan milli sporcu Hasan Zilan, 11-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen ve 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı şampiyonada, 54 kiloda büyük erkekler K1 Style branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zilan, babasının daha önce milli takım antrenörlüğü yaptığını, bu sayede kendisinin ve kardeşlerinin kick boks ile tanıştığını söyledi.

İnşaatta çalışan babasıyla iş dışında kalan zamanlarında antrenman yaptığını ve babasının elde ettiği kazançla kendilerini müsabakalara götürdüğünü anlatan Zilan, "Çok zor şartlar altında bu sporu yaptık. İnsan ne kadar çok zorluk görürse devam etmeli, azim göstermeli, pes etmemeli diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızda aldığımız bütün zaferleri güzelleştiren şeyler zorluklardır." ifadelerini kullandı.

Daha önce de ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceler elde ettiğini anımsatan Zilan, Antalya'daki müsabakada şampiyon olmanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Sur sokaklarında, surların dibinde, parklarda çalışıyorduk. Antrenman yaparak buralara geldik. Pes etmedik. Ülkemi, şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Hedefim milli sporcular yetiştirmek. Burada çocukları çalıştırıyorum. Yani kendim şampiyon olabilirim ama bence en büyük şampiyonluk şampiyonları yetiştirmektir. O yüzden elimden geldiğince onları çalıştırmaya gayret ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da okulda yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da okulda yangın eğitimi verildi
(Görüntülü)MANTAR TOPLAMAYA ÇIKIP KAYBOLAN SELMAN&#039;I ARAMA ÇALIŞMALARI 15&#039;İNCİ SAATE SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MANTAR TOPLAMAYA ÇIKIP KAYBOLAN ...
Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki ...
(Görüntülü)AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN, KADES İLE KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN, ...
Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile ...
Yan yatan TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Yan yatan TIR'ın sürücüsü öldü
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA MANTAR TOPLAMAYA ÇIKAN 13 YAŞINDAKİ SELMAN KAYIP
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA MANTAR TOPLAMAYA ÇIKAN ...
Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - SİLVAN?DA GÖÇER ÇADIRI YANDI 55 KOYUN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - SİLVAN?DA GÖÇER ÇADIRI ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TAZİYE DÖNÜŞÜ POLİSLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TAZİYE DÖNÜŞÜ POLİSLERİ ...
Silvan´da göçer çadırı yandı: 55 koyun öldü
YEREL HABERLER Silvan´da göçer çadırı yandı: 55 koyun öldü
Diyarbakır'da güvenlik görevlilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da güvenlik görevlilerini taşıyan otobüs ...
Diyarbakır´da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs ...
Diyarbakır'da "Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani Sempozyumu" düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani ...
(Görüntülü) ERGANİ&#039;NİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERGANİ'NİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ ...
Biyopsi için hastaneye götürülen çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Biyopsi için hastaneye götürülen çocuğun ölümüne ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı ...
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş, 5. Bölge Başkanlar Toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş, 5. Bölge ...
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da "Öğretmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da "Öğretmenler Günü" ...
Diyarbakır'da minik kalpler şehit öğretmenlerin adını fidanlarla yaşatacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da minik kalpler şehit öğretmenlerin adını ...
Babasının inşaatta çalışarak maçlara götürdüğü Hasan Zilan, Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Babasının inşaatta çalışarak maçlara götürdüğü Hasan ...
(Görüntülü) KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, ADININ VERİLDİĞİ PARK İLE ŞEHİTLER ANITININ AÇILIŞINI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, ADININ ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da park ve anıt açılışına katıldı:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da park ve anıt ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı'nı hiç kimse basit bir harekat olarak görmesin (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı'nı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.