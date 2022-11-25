Diyarbakır'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın KADES ile kurtuldu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ayrı yaşadığı kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtuldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M, 3 aydır ayrı yaşadığı eşi A.M'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan G.M. komşusuna sığınarak, KADES mobil uygulamasından yardım talebinde bulundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.M'yi yakaladı. G.M. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.M'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.