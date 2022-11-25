Mardin'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde "kasten öldürme" suçuna karıştığı için aranan hükümlü Diyarbakır'da mısır tarlasında yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Haziran 2021'de Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleşen "kasten öldürme" olayından aranan D.T'nin, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Kırmasırt Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı.



Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları D.T'yi mısır tarlasında gözaltına aldı. D.T. daha sonra adliyeye sevk edildi.



Hakkında "kasten öldürme" ile 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası olan hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.



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