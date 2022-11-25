Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzman psikologları, aile ve eğitim merkezindeki kursiyer ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen seminerde kadına yönelik şiddetin boyutları, nedenleri ve mücadele yöntemlerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Bakanı Hüseyin Beyoğlu, kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Seminerin yoğun ilgi görüldüğünü dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kadim medeniyetimiz kadına en güzel değeri vermektedir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler, kadının iş ve sosyal hayata katılımı konusundaki pozitif ayrımcılıkla takdir edilecek bir duruma gelmiştir. "



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.