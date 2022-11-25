Diyarbakır'da okula tahsis edilen atıl 750 dönüm arazide öğrenciler buğday yetiştirecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilen 750 dönüm araziye buğday ekimi yapıldı.

Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferit Kaderci, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği, Ergani Belediyesinin katkılarıyla okullarına 750 dönüm arazi tahsis edildiğini söyledi.

Ergani Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında iki yıl boyunca arazinin ekilip biçilmesinde destek de alacaklarını kaydeden Kaderci, şöyle konuştu:

"Okul çevresinde devlete ait sürülmeyen, kullanılmayan bazı araziler tespit ettik. Boşa giden bir milli servet gözümüze çarptı. Biz de bu arazileri üretime katmak için devletin de imkan ve teşvikleriyle arazileri kullanılabilir bir hale getirdik. Taşları topladık, eğri olan yerleri bir çalışmayla ekilebilir hale getirdik. Sürümü bitti ve şu an ekiyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diyorum."

Kaderci, ileride meyve bahçesi ve üzüm bağları da oluşturmayı hedeflediklerini aktararak, ürettikleri ürünlerin geliriyle köy okullarının ihtiyacını karşılamak istediklerini bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Çiçek ise alanda bu yıl buğday ekildiğini, öğrencilerin teorik dersleri sahada da uygulamalı olarak göreceklerini dile getirdi.

Çiçek, "Ülke tarımına katkıda bulunacaklar ve bu ülke tarımını ileriye taşıyacak." dedi.

9. sınıf öğrencisi Sıla Güçlü de arazi sayesinde teoride aldığı bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanına kavuştuklarını anlattı.

Öğrenci Gülistan Damar ise okullarına tahsis edilen arazi için yetkililere teşekkür ederek, "Tarlanın daha verimli olması için traktörle sürüm yaptık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.