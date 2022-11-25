Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

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DİYARBAKIR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliğince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

KADEM Diyarbakır İl Temsilci Yardımcısı Sevil Soysal Maral, temsilcilikte bir araya geldiği kadınlarla "Israrlı takip bir şiddet türüdür ve suçtur" mesajının yer aldığı tanımım filmini izledi.

Maral, daha sonra yaptığı açıklamada, derneklerinin tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlediği kampanyalara bir yenisini eklediğini belirtti.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nü de içeren haftada başlatılan kampanyanın temasının "ısrarlı takip" olduğunu belirten Maral, derneğin kampanyayı önceki yıllarda olduğu gibi zorunlu yayın kapsamındaki bir kamu spotu ile başlattığını söyledi.

Maral, şöyle konuştu:



"Israrlı takip bir şiddet türü ve suçtur, mesajının verildiği kamu spotunda, ısrarlı takibin bu yıl, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak kabul edildiği hatırlatılıyor ve bu konuda toplumda bir farkındalık yaratmak hedefleniyor. Faillere, ısrarlı takip sırasında suç işledikleri, mağdurlara ise Yasaya Tutun sloganı ile ısrarlı takibe uğradıkları zaman yasaların yanlarında olduğu hatırlatılıyor."











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