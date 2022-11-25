Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü.



Silahla ateş edilmesi sonucu taraflardan Seyithan C. (36) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyithan C. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheliler M.D ve O.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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