Yenişehir Belediyesinden kadınlara yönelik etkinlik

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın kursiyerlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şehitlik Mahallesi Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kursiyerlerle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, görev süresi boyunca kadınlara yönelik pozitif ayrıcalık tanındığını belirtti.

Belediye olarak hayata geçirilen projelerle kadınlara yönelik yaklaşık 100 milyon lira destek paketi hazırlandığını dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Bu kapsamında iki sosyal market açtık, üçüncüsünü de açmaya hazırlanıyoruz. Bu marketlerden ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşımız aylık 1000 lira alışveriş yapabilecekler. Spor ayakkabın bizden, merhaba okulum, asker ve eğitim destek çantası, hoş geldin bebek, üniversite valizi, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım desteği, üniversite öğrencilerine aylık gıda desteği, ihtiyaç sahiplerine giyim desteği, başarını ödüllendirelim, yeni evli çiftlere destek gibi yardım paketlerimiz bulunmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.