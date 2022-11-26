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Diyarbakır'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

AA

Diyarbakır'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

DİYARBAKIR (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Diyarbakır'da yapılacak 5 bin 550 konut için kura çekimine başlandı.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'ndaki törende, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Türkiye tarihinin en büyük yatırımlarından biri olacağını söyledi.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Diyarbakır'da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydeden Su, "Konuttan stadyuma, millet bahçesinden aile sağlık merkezlerine, camilerden hastanelere, kamu binalarına, ilkokullara, kreşlere, kütüphanelere, spor ve ticaret merkezlerine kadar birçok önemli yatırımı ilimizde gerçekleştirdi. Bu projenin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da kentte terör olaylarının bitmesiyle istihdam alanlarının açıldığını belirterek, "Başkaları başlarımıza evleri yıkabilir ama Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da ev yapmaya devam edecek." diye konuştu.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle planlı kentleşme ve konut üretimi seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldığını bildirdi.

TOKİ olarak 20 yılda okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar ülkeye 35 bin 335 eser kazandırdıklarını belirten Karaca, bu projeleri "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda yatay mimariden taviz vermeden yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 10 bin iş yeri projelerinin 250 alt sektörü etkileyerek üretim ile istihdama bereket ve rekabet getireceğini dile getiren Karaca, bu sayede doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşa istihdam sağlayacağını kaydetti.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine 1,5 ayda 8 milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının 5 milyonu aştığını anımsatan Karaca, şöyle devam etti:

"Daha başvuru süreci devam ederken 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık ve inşaatlarına devam ediyoruz. Akabinde 7 Ekim'de kuralara başladık, şu ana kadar da 23 ilde kuralarımızı tamamlayıp, 81 ilde de mart gelmeden tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da da yatırımlarımız devam ediyor. TOKİ olarak 115 şantiyede 20 bin 282 konut, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, millet bahçesi, 2 sağlık merkezi, büfe, 12 cami, 7 hastane, 6 kamu hizmeti binası, 20 ilkokul, 2 pansiyon, 3 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 24 ticaret merkezi ile Diyarbakır'ımıza katkıda bulunmaktayız. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Diyarbakır'da TOKİ tarafından inşa edilecek toplam 5 bin 550 konutumuza 130 binin üzerinde başvuru olmuştur."

Kura törenini takip eden 75 yaşındaki Zübeyir Esmer de emekli kategorisinden başvurusunu yaptığını, ev sahibi olmayı temenni ettiğini söyledi.

Projeyi çok faydalı bulduğunu dile getiren Esmer, "Proje çok iyi, bundan daha iyi bir şey var mı? Taksitler iyi, kira öder gibi ödenir." dedi.

Dicle Üniversitesinde öğrenci Mahsum Aydın ise genç kategorisinde başvurusunu yaptığını aktardı.

Gençlerin ayrı bir kategoride değerlendirilmesinden memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Bu proje benim için önemli, evim yok, bu evi çok istiyorum çünkü geleceğe ilk adımım olacak. İnşallah bana da çıkar, çok heyecanlıyım. İnşallah gençler ev sahibi olur. Öğrenciyiz, her genç ev sahibi olmayı ister, kira ödemek istemiyoruz." diye konuştu.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura çekimi, 28 Kasım'a kadar devam edecek.

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