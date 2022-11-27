Diyarbakır'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M'nin 25 Kasım'da, 3 aydır ayrı yaşadığı eşi Ahmet M'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

G.M'nin komşusuna sığınarak, KADES mobil uygulamasından yardım talebinde bulunması üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yaralanan G.M, tedavisinin ardından taburcu edildi.



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