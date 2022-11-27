Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1182'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğluma hem annelik hem babalık yaptım. Oğlumu bana versinler. Oğlum orası senin yerin değil, eve gel. Senin yerin anne kucağıdır. Seni çok özledim. Sana hasret kaldım." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Abdullah Demir ise oğlu Fatih'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdürdüğünü belirterek, oğluna kavuşana kadar da evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.

8 yıldır oğlunun peşinde olduğunu dile getiren Demir, "Gayemiz evlatlarımızdır. Evlat acısı olmasa burada neden bekleyelim? Anneler, burada evladı için bekliyor. Evlat acısı başka. Oğlum gel, bu hasretliğimiz bitsin. Gel, Türk adaletine teslim ol." ifadelerini kullandı.





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