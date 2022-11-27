Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hane ve esnaf ziyaretinde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda hane ve esnaf ziyaretlerini sürdürdü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Şeyh Şamil ve Mevlana Halit mahallelerinde esnaf ve aileleri ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Beyoğlu, vatandaşların her bir talebinin karşılanması için azami gayret gösterdiklerini ifade ederek, bugüne kadar sorunları çözmede ve vatandaşa hizmet ulaştırmada hiçbir ayrım yapmadıklarını belirtti.



Herkesi ve her kesimi kucaklamaya çalıştıklarını dile getiren Beyoğlu, "Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın ayağına gittik, mahallesine ve evine misafir olduk. Yine de ulaşamadıklarımız olabilir diyerek ilk günkü heyecanla ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız taleplerini iletiyor, biz de çözüm üretmek için seferber oluyoruz." ifadelerini kullandı.





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