Diyarbakır'da öğretmenler "Öğretmen Akademisi Vakfı"nın düzenlediği şenliğe katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Garanti BBVA'nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından Diyarbakır'da eğitim şenliği düzenlendi.

Vakıf tarafından Uşak, Trabzon, Zonguldak ve Mersin'in yanı sıra Diyarbakır'da düzenlenen 8. Eğitim Şenliği Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde gerçekleştirildi.



Şenlik kapsamında farklı alanlarda atölyeler kuruldu.

Katılımcı öğretmenler, uzay, sıfır atık, çevre, robotik ve akılcı çözümler başta olmak üzere onlarca konuda ekip çalışmasıyla proje üretmenin yanı sıra uzmanlarla söyleşi yaptı, sunulan müzik dinletileriyle güzel bir gün geçirdi.

ÖRAV'da uzman eğitimci Dinçer Demir, AA muhabirine, 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen şenlik kapsamında farklı alanlarda uzman eğitimciler konferans verdi.



Uzman öğretmenlerin yaptığı atölye çalışmalarıyla farklı deneyimlerin, farklı uzmanlıkların diğer öğretmenlerle paylaşılmasını sağladıklarını dile getiren Demir, "ÖRAV olarak inanıyoruz ki; öğretmene yapılan yatırım en değerli yatırım. Çünkü öğretmenin hedef kitlesi olan öğrenciler en iyi eğitimi hak ediyorlar." dedi.

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