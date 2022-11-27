Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Seyrantepe ve Göksu mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 18 fişek ile 9 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve S.Z. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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