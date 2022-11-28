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Diyarbakır'da kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan 5 zanlı tutuklandı

AA

Diyarbakır'da kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan 5 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan ve polis ekiplerince yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Kasım'da 5 kişi Sur'daki bir kuyumcudan altın çaldı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık yapan 5 kişinin H.E, Ö.G, A.Ö, S.T. ve Ö.K. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, kuyumcudan çalınan 750 bin lira değerindeki altın 4 bileklik, 17 yüzük, 27 çift küpe ve 4 kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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