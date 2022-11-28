Diyarbakır'da Bedri Uludağ Antalya'da düzenlenen kickboks müsabakasında Avrupa ikincisi oldu

Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Spor Okullarında yetişen Bedri Uludağ, Antalya'da düzenlenen IFMA-Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Kickboks Müsabakasında Avrupa ikincisi oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 32 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakaya 48 kiloda katılan Bedri Uludağ, üst gençler 15-17 yaş aralığında şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü İbrahim Ertaş, şampiyon olan Uludağ'ı tebrik etti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği yaz ve kış spor okulları ile gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Ertaş, Uludağ'ın beden eğitimi bölümü sınavına girerken ek puan almaya da hak kazandığını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.