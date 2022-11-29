Diyarbakır'da "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "firar etmek" suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan R.E'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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