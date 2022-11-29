Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami restore edilecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tarihi Ulu Cami restore edilecek.



Hani Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin geliştirdiği projenin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından camide restorasyon çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Lale, camide başlatılan çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lale, caminin ilçenin en eski yapılardan biri olduğunu ve bu tarihi değerin geleceğe taşınmasının önemli olduğunu belirtti.

Daha önce de Hatuniye Medresesi, Pir Aziz Türbesi, Koki Köprüsü, Aynkebir Serd, Aynkebir Havuzu gibi ilçede bulunan tarihi yapıların Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildiğini dile getiren Lale, şunları kaydetti:

"Hani'nin geçmişi en az Diyarbakır kadar eski ve köklüdür. Burası binlerce din aliminin yetiştiği bir yer aynı zamanda. Bizler de bu mirasımızı gelecek nesillere taşımakta kararlıyız. Tarihi değerlerin korunması için projelerimize destek sunan herkese teşekkür ediyorum."

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