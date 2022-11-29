Yenişehir Belediyesi eğitmenleri yüzme yarışmasında 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü eğitmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen büyükler yüzme yarışmasında 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Şehitlik Köşkler Spor Kompleksi Yüzme Salonu'nda düzenlenen yarışmaya katılan kulüp eğitmenlerinden Ali Sayar 50 metre "kelebek" stil, Azat Aykal da 100 metre "kurbağalama" stilde altın madalya, Kadir Birkan ise 100 metre "kurbağalama" stilde gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, emeği geçenleri kutladı.

Sağlıklı bir yaşam için çocuk ve gençler arasında sporu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Beşikci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sporla iç içe yaşamalarını sağlamak amacıyla kış ve yaz spor okullarımızı açtık. Bu okullarımızda dağcılıktan yüzmeye, voleyboldan satranca kadar birbirinden farklı alanlarda kurslar açtık. Kurslarımızda da Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde nitelikli eğitmenlerimiz ile çalışıyoruz. Bu eğitmenlerimiz hem sayısız sporcu yetiştirdiler hem de bizi temsilen mücadele ettikleri yarışmalarda derece elde ettiler."

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