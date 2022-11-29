AK Partili Eroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1184'üncü gününde devam etti.

Eroğlu, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla görüştü.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Eroğlu'na anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından konuşan Eroğlu, terör örgütü PKK'nın anne ve babaların evlatlarını dağa kaçırdığını, hayallerini yıktığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın dünyanın en lanet örgütü olduğunu belirten Eroğlu, "PKK Kürtlerin savunucusu değil, en büyük düşmanıdır. Çünkü en büyük zararı Kürt kardeşlerimize, bu anne ve babalara verdi. Ocakları söndürdü." dedi.

Devletin her daim anne ve babaların yanında olduğunu ifade eden Eroğlu, kandırılan veya kaçırılan evladın anne ve babasına kavuşabilmesi için devletin her türlü çalışmayı yürüttüğünü kaydetti.

Şu ana kadar 39 çocuğun anne ve babalarına kavuşturduklarını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Buradan dağdaki kandırılan evlatlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen güvenlik kuvvetlerimize teslim olun, onların maksadı tamamen sizi annelerinize ve babalarınıza kavuşturmak olacaktır. Yeni bir yuva kurmanızı temin edecektir. Az önce evladına kavuşan annenin gözündeki mutluluğu gördüm, ne büyük bir mutluluktu. Allah nasip ederse 333 aile de evlatlarına eninde sonunda kavuşacaktır. Devletimiz onların yanındadır. PKK terör örgütü yabancı güçlerin dümen suyunda olan, onların piyonu olan bir terör örgütüdür. Bütün milletimizin düşmanıdır."

Terör örgütü PKK'nın melun bir örgüt olduğunun anlaşılmasından dolayı dağa çıkışların neredeyse sıfırlandığına dikkati çeken Eroğlu, kandırılanların da geri getirilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını anlattı.

Eroğlu, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.





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