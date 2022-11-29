Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yapılan operasyonlarda, hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.



Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumda hırsızlık olayını araştıran ekipler, 21 ve 22 Kasım'da kamera kayıtlarını da inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Metruk binaya yapılan operasyonda, içime hazır 350 kilosu kıyılmamış 400 kilogram tütün ele geçirildi.

Birçok suçtan kaydı bulunan S.K, O.U, M.K. ve Y.A, Ongözlü Köprü çevresinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi T.A. ile ​​​​​​​Cevatpaşa Mahallesi Millet Bahçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait büfede su, soda ve elektrik semaverinin çalınmasına yönelik yapılan çalışmalarda da suça sürüklenen çocuk şüpheliler Y.İ, B.B. ve A.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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