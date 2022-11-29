Bakan Özer, 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da bir araya geldi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda görüştü.

Bakan Özer, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, Vali Ali İhsan Su ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özer, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, Bakanlık bürokratları ve 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıyı özellikle kadim şehir Diyarbakır'da düzenlemeyi istediklerini ifade eden Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak topyekun Diyarbakır'da olduklarını belirtti.

Mahmut Özer, bugün kapanışını törenle gerçekleştirdikleri "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nde en fazla yatırımın, Diyarbakır'daki okullara ve bölgedeki çocuklara yapıldığına işaret etti.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin kapsamlı olarak desteklenmesi konusundaki sürecin de başarıyla devam ettiğini aktardı.

Özer, tüm bu süreçte fedakarlıkta bulunarak emek veren Bakanlık bürokratlarına, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da değinen Özer, uzman ve başöğretmenlik sınav sürecinin, öğretmenlerin, eğitim camiasının, dolayısıyla ülkenin faydasına olacak şekilde nihayetlendiğini kaydetti.

Toplantıda, Milli Eğitim müdürleri de söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.