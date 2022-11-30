Bağlar Belediyesinden üstyapı çalışması

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yürütülen üstyapı çalışmalarıyla 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 ayda 60 bin metrekare parke taşı döşenerek kaldırım ve ara sokaklar elverişli hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fiziki koşullara rağmen çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçede ambulans ve itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı sokaklarda hizmeti sürdürdüklerine dile getiren Beyoğlu, 60 bin metrekare parke taşı döşendiğini aktardı.

Beyoğlu, çalışmaları kış aylarına rağmen sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Vatandaşların talebi üzerine Muradiye ve Bağcılar mahallelerindeki ara sokaklar parke taşlarıyla yenilenerek yaya geçitleri için güzel bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşları hizmetle buluşturuyoruz. Zamanımız hizmetlerin planlamasını ve uygulamasıyla geçiyor. Eski Bağlar bölgesindeki fiziki koşullar hizmet yapmamızı zorlaştırsa da millete olan sevdamızın getirdiği heyecan ve şevkle çalışarak hizmetleri aksatmıyoruz. Eski Bağlar bölgemizdeki üst yapı yenileme ve modernize çalışmalarımız da devam edecek."

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