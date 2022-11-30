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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

AA

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl yaşanan "kız kaçırma" meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri 25 Kasım'da ilçe merkezinde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada kaçırıldığı öne sürülen kızın ağabeyleri Ş.Y.G. ve M.Ş.G. bıçakla yaralandı.

Kardeşlerden Ş.Y.G. olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ş.G. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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