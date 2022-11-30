Diyarbakır'da lokantanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Fırat Bulvarı Mezopotamya Caddesi'nde 13 katlı binanın altında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı bina sakinleri yangın nedeniyle tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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