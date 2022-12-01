Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada çalıntı güvercin ve malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 cins güvercin, elektrik panosu, 4 elektrik şalteri, takım çantası ve çeşitli hırdavat malzemesi bulundu.
Yapılan araştırmada güvercin ve malzemelerin, merkez Sur ilçesinin Kırmasırt Mahallesinden çalındığı tespit edildi.
Araçtaki C.B. (37) ve M.Y. (19) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.