Diyarbakır'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Bağcılar Mahallesi'nde bir otomobilde bulunan Ozan K. (24) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Ozan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

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