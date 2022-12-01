Diyarbakır'da askıdaki ticari taksi plakaları aktifleştirilecek

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da askıda bulunan ticari taksi plakaları aktifleştirilecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla vatandaşlardan gelen talep üzerine askıda yer alan ticari taksiler aktifleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ticari taksilerin yeniden aktifleştirme kararı alındı.

UKOME kararı gereğince, askıda bulunan ticari taksi plakaları hak sahiplerinin 16 Aralık'a kadar Ulaşım Daire Başkanlığına müracaat etmeleri halinde aktif duruma getirilecek.

Müracaatlar tamamlandığında aktif duruma getirilen plakalar noter huzurunda çekilecek kura ile yeni duraklara yerleştirilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.