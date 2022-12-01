Diyarbakır'da "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Diyarbakır İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı"nın ikincisini düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kasım ayının başında gerçekleştirilen çalıştayın ikinci oturumu belediyenin teknik birimleri ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonundaki düzenlenen çalıştayın verimli geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saha verileri doğrultusunda hesaplanan sera gazı envanteri ve ilk çalıştaydan çıkan sonuçlar doğrultusunda hazırlanan taslak plan değerlendirildi, İklim Değişikliği Eylem Planının son halini alması için katılımcılar arasında görüş alışverişi yapıldı. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak eylem planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla hayata geçirilerek kentin küresel ısınma etkilerinden daha az etkilenmesi için projeler yürütülecek."

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