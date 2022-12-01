Diyarbakır'da öğrenciler tatlı imalat fabrikasına gezdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören Bilgievi öğrencileri, tatlı imalat fabrikasını gezdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri için Gez Gör etkinlikleri kapsamında tatlı imalat fabrikasına gezi düzenledi.
Tatlı ürünlerinin yapım aşamalarını gören öğrenciler, fabrika yetkililerinden bilgi aldı, tatlı yapımıyla ilgili merak ettiklerini öğrenme imkanı buldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen gıda mühendisi Evin Demir, yöresel lezzetleri öğrencilerin tanıması ve mesleki değerlerin öğrenilmesi açısından gezinin faydalı olduğunu belirtti.
Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Demir, tatlı yapımı ile ilgili detaylı bilgilendirdikleri öğrencilere fabrikayı da tanıttıklarını kaydetti.