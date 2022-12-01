BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1186'ncı gününde sürdü.

Parti çalışmaları için Diyarbakır'a gelen Bulut, beraberindeki partililerle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelere de ziyarette bulundu.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Bulut'a anlatan aileler, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Bulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parti çalışmaları için geldikleri Diyarbakır'da tarihe altın harflerle geçecek haklı bir direnişin mimarı olan Diyarbakır annelerini ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Çocukları için eylemini sürdüren ailelerin hikayelerini dinlediklerini aktaran Bulut, "Bu annelerimizin, babalarımızın evlatlarını, PKK'nın ve bunların siyasi şubesi olan, artık Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması elzem olan bu siyasi hareketin ellerine bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.