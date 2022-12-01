Diyarbakır'da kadın ve erkek pazarcılar arasında "pazar günleri" anlaşmazlığı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kadın ve erkek pazarcılar arasında pazar kurma günü konusunda anlaşmazlık yaşandı.

İlçenin Bağcılar Mahallesi'nde kadın pazarcılar, pazartesi günleri ürün satışı yaptıkları pazar yerinin belediye meclisinin kararıyla perşembe günü erkek pazarcılara tahsis edilmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

Söz konusu alanda kadın ve erkek pazarcılar arasında gerginlik yaşanmaması için zabıta ve polis ekipleri tedbir aldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, kadın ve erkek pazarcılar arasında yaşanan anlaşmazlığın belediyeden kaynaklanmadığı belirtilerek, "Belediyemiz tarafından, kadın ve erkek pazarcı esnafının haklarının yanı sıra ilçemizin ve pazarların kurulduğu semtlerdeki vatandaşlarımızın huzurunu gözetecek şekilde kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın ve erkek pazarcı esnafımız arasında yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda belediyemizce gerekli görüşmeler düzenli olarak yapılmakta olup, bu noktada belediyemiz üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. Zaman zaman yaşanan gerginlik ve anlaşmazlıkların belediyemizle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bağcılar Kadın Semt Pazarı Dernek Başkanı Güler Deniz ise yıllardır erkeklerin kendi bulundukları alanda pazar kurmalarının sorununu yaşadıklarını söyledi.

Bir mahallede iki pazar kurulmasını uygun görmediklerini anlatan Deniz, "Daha önce erkek pazarcılar için başka alan açılmayacağı belirtilmişti biz de erkek pazarcıların bizlerle çalışmalarını kabul ettik ama başka günlerde alan açılmasını doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.