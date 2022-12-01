Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, aynı aileden B.K, D.K, C.K. ve E.K yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.