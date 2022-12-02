Diyarbakır'da kasım ayında 5 bin 453 kişi uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulamasına yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önünü geçmek amacıyla kadınlara "En iyi narkotik Polisi Anne", üniversite öğrencilerine "Gençlik Modülü", yetişkinlere de "Narkorehber" eğitimi verdi.

Kasım ayı boyunca düzenlenen 116 eğitim programında, 2 bin 871'i kadın olmak üzere 5 bin 453 kişi bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.