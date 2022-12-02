Sağlık çalışanlarından motosiklet sürücülerine gönüllü eğitim

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da 2'si doktor 3 sağlık çalışanı, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm oranlarının azaltılması için motosiklet sürücülerine yönelik gönüllü çalışma yürütüyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, Uzman Dr. Yenal Karakoç ve eğitim hemşiresi Medeni Akbalık, trafik kazalarında can kaybının önlenmesi amacıyla motosiklet sürücüleri için "kaza sonrası ilk müdahalenin nasıl olması gerektiği, temel yaşam desteği, motosiklet kazalarının nasıl önlenebileceği" konularında eğitim çalışması başlattı.

Gönüllü sağlık çalışanları bu kapsamda 180'den fazla sürücüye eğitim verdi.

- "Motosikletli kuryelere de eğitim vermeyi amaçlıyoruz"

Mehmet Özel, AA muhabirine, motosiklet sürücülerine, karşılaştıkları veya karıştıkları kaza esnasında neler yapmaları gerektiğini uygulamalı anlattıklarını söyledi.

"Başlattığımız 'Diyarbakır'da trafik kazası olmasın insanlar ölmesin' projesi kapsamında kentteki motosikletli kuryelere de eğitim vermeyi amaçlıyoruz." diyen Özel, gönüllü verdikleri eğitimlerde birinci amacın kazalarda can kaybını önlemek olduğunu anlattı.

Sürücüleri hız limitlerine karşı ayrıca uyardıklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Motosiklet kazasının genellikle hız limitleri ve kurallara uyulmadığı, sürücünün uygun ekipman, kask veya yelek kullanmadığı için yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bu tarz araçları kullanılırken özellikle hız ve şeritlere dikkat edilmeli, kask ve koruyucu ekipman mutlaka kullanılmalı. Biz gönüllü sağlık çalışanları, sürücülere kaza sonrası ilk müdahalenin nasıl olması gerektiği, temel yaşam desteği, motosiklet kazalarının nasıl önlenebileceği konularında eğitim veriyoruz."

Diyarbakır'daki motosiklet spor kulübünün başkanı Volkan Er de bütün motosiklet sürücülerinin ilk yardım ve acil müdahale eğitimi almaları gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının verdiği eğitimin faydalı olduğunu dile getiren Er, "Her alanda farkındalık yaratarak çevremizde gözlemlediğimiz kazalara, aldığımız eğitimle daha da duyarlı olacağımızı, daha da bilinçli yaklaşacağımızı düşünüyorum. Kask ve ekipman kullanımına özen gösteriyoruz. Fakat bazı eksik noktalarımızın olduğunu daha iyi anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücüsü Kamil Kahraman da verilen eğitimle trafikte daha dikkatli olacaklarını aktardı.

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