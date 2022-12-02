Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.



DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Akca, şunları kaydetti:



"Çalışmaları devam eden Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı işinin tamamlanması ile sulama suyunun 71 bin 350 metre uzunluğundaki ana kanal vasıtasıyla P3 Pompaj Sulaması işine aktarılmasıyla 239 bin 690 dekar tarım alanı sulanması sağlanacak. Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı işinde 5 bin 437 metre uzunluğundaki iletim kanalı ve pompa istasyonunda çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte. İşin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla yöre çiftçisine yıllık 1.44 milyar lira gelir artışı sağlanacak."





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