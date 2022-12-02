Diyarbakır Valisi Su muhtarlarla bir araya geldi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesinde muhtarlarla düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, muhtarları önemsediklerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu belirtti.

Muhtarlara yönelik toplantıları diğer ilçelerde de sürdürmeye amaçladıklarını dile getiren Su, toplantının projeleri geliştirme açısından önemli olduğunu, vatandaşların taleplerine göre hizmetleri hayata geçirdiklerini, muhtarlarla iş birliği içerisinde hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.