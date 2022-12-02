Diyarbakır Valisi Su muhtarlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesinde muhtarlarla düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, muhtarları önemsediklerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu belirtti.
Muhtarlara yönelik toplantıları diğer ilçelerde de sürdürmeye amaçladıklarını dile getiren Su, toplantının projeleri geliştirme açısından önemli olduğunu, vatandaşların taleplerine göre hizmetleri hayata geçirdiklerini, muhtarlarla iş birliği içerisinde hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.
Toplantıya, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.