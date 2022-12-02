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Diyarbakır ve Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

AA

Diyarbakır ve Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

DİYARBAKIR/ŞIRNAK (AA) - Diyarbakır ve Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan program, engellilerle yönelik çalışmaların yer aldığı slayt ve video gösterimiyle başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, programda yaptığı konuşmada, imkanlar sağlanırsa engellilerin çok başarılı olacağını söyledi.

Engelli bireylere imkanlar sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Su, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli destek ve aktif yaşam merkezleri ile engelli mola evlerimiz var. Burada kardeşlerimize eğitimler veriyoruz. Mesleki ve beceri geliştirme atölyelerinde çocuklarımıza yönelik çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Engelli çocuğu olan annenin işi varsa mola evimize bırakıyor, biz çocuğuna bakarken o gidip işini yapabiliyor. Engelli araçları için şarj istasyonları kurduk."

Engelli vatandaşlara, engelsiz bir dünya oluşturmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini aktaran Su, yol ve kaldırım düzenlemelerini engellileri düşünerek yaptıklarını anlattı.

Su, "Engelli bireylerimize yönelik farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hepimiz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesinden Kadir Tek ise toplumda yılın bir günü değil her gününde olduklarının mesajını vermek için toplandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından engelli bireylerin oluşturduğu folklor ekibi tarafından gösteri sunuldu, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, engelliler ve aileleri katıldı.

- Şırnak

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda da program düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, programda, Türkiye'nin yaklaşık 8 milyon nüfusunun engelli olduğunu, birer engelli adayı olarak onları her zaman iyi anlamaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 20 yıl öncesine göre her konuda olduğu gibi engelliler konusunda da ciddi mesafeler aldığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Eskiden devletin herhangi bir yasası da desteği de yoktu. Aileler engelli çocuklarını evlerden çıkarmak istemiyorlardı. Çok şükür bugün engellilerin maaşından tutun, bakılmasına kadar devletimiz en ücra köyünden en merkezi yere kadar her birini sahipleniyor. Dünyada örnek olabilecek uygulamalar yapıyor."

Etkinlikte, engelli çocuklar tarafından çeşitli tiyatro ve dans gösterileri yapıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eyüp Mustafa Eyyuboğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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