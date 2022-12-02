Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde esnafla bir araya geldi, talepleri dinledi.
İlçede yapılan çalışmaları anlatan Beyoğlu, hizmetlere yönelik esnaf ve vatandaşların görüşlerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinin 2019 yılından sonra yapılan belediye hizmetleri ve gelişen yüzüyle bölgenin örnek bölgesi haline geldiğini belirtti.
Üst yapı hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımız için buradayız. Göremediklerimizi halkımız daha iyi görüyor. Halkın görüşleri bizim için değerlidir. Taleplerine göre hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.