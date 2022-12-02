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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 85 kişi tutuklandı

AA

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 85 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ekiplerinin kasım ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 85 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kasımda il genelinde düzenlenen 95 operasyonda, 672 kilo 326 gram skunk, 102 kilo 63 gram esrar, 462 gram kokain, 253 gram metamfetamin, 519 sentetik ecza, 38 gram eroin, 318 kök Hint kenevir bitkisi, 30 uyuşturucu nitelikte hap, 5 hassas terazi, 3 uzun namlulu silah, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 78 uzun namlulu silah fişeği, 7 tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 81 tabanca fişeği ele geçirildi.

Toplam 496 kişi hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya sağlamak" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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