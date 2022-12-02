Diyarbakır'da bir kişi hayvanat bahçesinde tutulan maymununu kaçırdı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay sahiplenilmesi yasak olan maymunu Ferhat K'den alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İşlemlerin ardından maymun, Malatya Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Malatya'ya giden Ferhat K, maymunu bulunduğu bölümden alarak kaçtı.

Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan polis, Ferhat K'yi Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde buldu.

Polisi görünce Ferhat K, hayvanat bahçesinden aldığı maymunu doğaya bırakarak kaçtı.

Maymunun bulunması ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





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