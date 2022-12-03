Bakan Özer'in davetiyle Diyarbakır'dan İstanbul'a giden özel öğrenciler uçakta yolculara türkü söyledi

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DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in davetiyle İstanbul'a uçakla giden Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Özel Sesler Korosu" öğrencileri, 10 bin fit yükseklikte türkü seslendirdi.

Hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencilerden oluşan Özel Sesler Korosu, 29 Kasım'da Bakan Özer'in katılımıyla gerçekleştirilen "Diyarbakır'da Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapanış töreninde sahne aldı.

Özel Sesler Korosunun söylediği şarkı ve türkülerini dinlerken duygulanan Bakan Özer, öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'a davet etti.

Diyarbakır'dan İstanbul'a uçakla giden özel öğrenciler pilotun "Bugün aramızda çok özel, özel oldukları kadar sesleri de çok güzel sevgili kardeşlerimiz mevcut. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Sesler Korosu aramızda. Bizlerle beraber İstanbul’a seyahat ediyorlar. Diyarbakır’da vermiş oldukları büyük konserler ve göstermiş oldukları başarılardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye anons yapması üzerine türküler söylemeye başladı.

10 bin fit yükseklikte yöresel türküleri seslendiren öğrenciler, yolculara keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerin türkü söylediği anları yolcular cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci, 37 kişilik grupla İstanbul'a gittiklerini belirterek, "Uçuş ekibinin dikkatini çeken grubumuzu onore etmek için kaptan pilot tebrik anonsu geçti. Yolcuların da talebi üzerine mini bir konser gerçekleştirdik. 10 bin fitte gönülleri fethettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de İstanbul'da gönülleri fethetmeye geldik." ifadelerini kullandı.

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