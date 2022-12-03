Ergani'de jandarma ekipleri sürücülere reflektif yelek dağıttı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde jandarma ekipleri bisiklet ve motosiklet sürücülerine diğer sürücüler tarafından fark edilmelerini sağlayacak, üzerinde yansımalı şeritlerin bulunduğu reflektif yelek dağıttı.

Ergani Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Trafikte Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bisiklet ve motosiklet sürücüleri ve yolcularının gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymelerinin zorunlu hale geldiği yönünde bilgilendirme yaptı.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve beraberindeki heyet, uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 40 bisiklet ve motosiklet kullanıcısına reflektif yelek dağıttı.

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