Bağlar Belediyesi Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadınları ağırladı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadınları düzenlenen etkinlikle ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın projesi kapsamında Seçilmiş Kadınlar Derneği (SEKADER) öncülüğünde, aralarında belediye meclis üyesi, muhtar ve kooperatif başkanının da bulunduğu 110 kadın Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sonra Diyarbakır'a geldi.

Kenti gezen davetliler belediyenin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, davetlilere gördükleri güzellikleri Türkiye'nin her yerinde anlatmalarını istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ülkenin seçilmiş kadınlarını kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

SEKADER Başkan Cavide Karakülah da kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek için gayret gösterdiklerini aktararak, gördükleri ilgiden mutlu olduklarını kaydetti.



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