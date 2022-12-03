Diyarbakır'ın özel ikizleri, "Engelsiz Koro"da birlikte şarkı söylüyor

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DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da zihinsel engelli ikiz kardeşler Buket ve Besna Oral, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde oluşturulan koroda birlikte şarkı söylüyor.

Merkez Kayapınar Belediyesi Huzurevleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engellilerin sanat ve spor kurslarına katılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Bu kapsamda oluşturulan "Engelsiz Koro"daki 8 zihinsel engelli genç, müzik eğitmeni Mustafa Çakmak'ın çaldığı keman eşliğinde özel günlerde sahne almak için hazırlık yapıyor.

Koroda yer alan 28 yaşındaki zihinsel engelli ikizler Buket ve Besna Oral, evde birlikte söyledikleri şarkıları artık sahnede de söylüyor.



- "Benim için dünya müzikle anlamlı"

Buket Oral, AA muhabirine, merkeze gelmeden önce zamanının çoğunu evde televizyon izleyerek, telefonda oyunlar oynayarak geçirdiğini söyledi.

Evde kardeşi ile aile bireylerine şarkı söylediklerini ifade eden Oral, merkeze geldikten sonra koroya katıldığını, canlı olarak insanların karşısında şarkı söylemenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Koro halinde şarkı söyleyerek çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Oral, şöyle dedi:

"Burada hayatım çok güzel geçiyor. Hocalarımız sayesinde müziğe alıştık. Kardeşimle beraber şarkılara eşlik ediyoruz. Sahneye çıkacağız, onun heyecanı var. Provalar çok güzel geçiyor. Müziği seviyorum, dünyama renk katıyor. Benim için dünya müzikle anlamlı. Önceden içimize kapanıktık ancak şimdi ise açıldık. çünkü müzik bizim umudumuz, tutkumuz oldu."

- "Şarkı söylemek çok güzel"

Besna Oral da şarkı söylemeyi çok sevdiğini, kardeşi ile sık sık şarkı söylediklerini aktardı.

Merkeze geldikten sonra yeni arkadaşlar ve aktiviteler ile tanıştığını anlatan Oral, bu aktiviteler arasında en güzelinin engelsiz koroya katılmak olduğunu kaydetti.

İkiz kardeşiyle şarkı söylemenin de ayrı bir heyecan ve güzelliği olduğunu aktaran Oral, "Şarkı söylemek çok güzel. Kardeşimle beraber şarkı söylüyoruz. Burada öğrendiklerimizi evde de uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Müzik eğitmeni Mustafa Çakmak, merkezdeki engellilere müzik eğitimi verdiğini söyledi.

Engellileri topluma kazandırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Çakmak, müzik eğitiminin yanı sıra koro oluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerin şarkı söylemeye ilgi duyduğunu anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Müzik eğitiminin yanı sıra koro aktivitemiz oluyor. Müzik eğitimi çok kolay olmuyor ancak şarkı söylemede daha başarılılar. Ritim, nota derslerimizde çok sıkılıyorlar, bir an önce bitmesini istiyorlar ancak şarkı söylemeye gelince çok daha heyecanlı ve mutlu oluyorlar. Besna ve Buket müzik konusunda çok heyecanlı, şarkı söylemeyi çok seviyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz, daha çok çalışmak istiyoruz."

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