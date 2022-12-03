Bağlar Belediyesinden 24 engelliye tekerlekli sandalye

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Şehit Polis Atakan Arslan Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinlikte 25 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.
Engellilere yönelik desteklerin devam edeceğini dile getiren Beyoğlu, "Engelli vatandaşlarımız bize emanettir. Günlük yaşamlarında rahat etmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu özel günde de belediyemizde misafir ettik, hediyelerini takdim ettik. Kendileri için yapacak daha çok hizmetimiz var." dedi.
Etkinlikte tekerlekli sandalyelerin alınmasına katkı sağlayan iş insanı Mahmut Kankılıça'ya da plaket verildi.