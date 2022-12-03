Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilkokul öğrencilerinden resim etkinliği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler aileleriyle 3 parçadan oluşan toplam 150 metre uzunluğundaki kağıtlara resim yaptı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda okul yönetimi tarafından "Ailem ile Birlikteyiz ve Farkındayız" temalı resim etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, aileleriyle birlikte okul bahçesinde düzenlenen programda, engelliler gününe dair duygu ve düşüncelerini sıralara ve yere serilen toplam uzunluğu 150 metre olan 3 parça kağıda resim yaptı.

Etkinliğe işitme engelli babası İdris Aydın ile katılan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Kerem Aydın, AA muhabirine, babasıyla birlikte resim çizdiğini söyledi.

Resminde ev, ağaç ve engelli birini çizdiğini ifade eden Aydın, "Bütün engellilerin günü kutlu olsun." dedi.

Baba Aydın, işaret diliyle etkinliğe oğluyla birlikte resim yapmak için katıldığını ve mutlu olduğunu aktardı.

Kızı Feyza Demir ile resim yapan anne Ayşegül Gökcan Demir ise okul yönetiminin farkındalık yaratan böyle bir etkinliği organize etmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan herkese teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:

"Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu. Katılım çok yoğundu. Etkinliğin farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Farkında olmamız gerekiyor, çünkü bu dünyada hep beraber yaşıyoruz. Çocuklara küçük yaşta bazı değerlerin verilmesi gerektiğini düşünürsek okumuzun yaptığı bu etkinlik çok önemli."

Çocukların bundan böyle engellilere karşı daha dikkatli olacaklarını düşündüğünü ifade eden Demir, "Engellilerle temas kurarken, hayatı paylaşırken, büyüdüklerinde de hayatlarında önemli yer kaplayacak. Hepimiz engelli adayıyız. Çocuklar için güzel bir anı, güzel bir farkındalık oldu. " ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Feyza Demir ise etkinlikte engelliler için resim yaptıklarını belirterek, engellilere karşı saygılı ve hoşgörülü olmaları gerektiğini kaydetti.

Öğrenciler tarafından çizilen resimler daha sonra farkındalık için Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi ile belirlenen bir parkta sergilenecek.

Etkinliğe, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürü Yüsri Demir, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.





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