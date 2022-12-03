Diyarbakır'da "Medeniyetlerin Beşiği, Mezopotamya'nın Kalbi Diyarbakır" paneli düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi tarafından "Medeniyetlerin Beşiği, Mezopotamya'nın Kalbi Diyarbakır" temalı panel düzenlendi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Medeniyetlerin Beşiği, Mezopotamya'nın Kalbi Diyarbakır" temalı panel gerçekleştirildi.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, toplumların, kültürel, bilgisel, bilimsel, teknik ve mimari gibi üretimlerini medeniyet eşiğine çıkaran en önemli bileşenlerden birisinin Medine olduğunu söyledi.



Her medeniyetin üzerine inşa edildiği şehirlerin olduğunu belirten Çelebi, medeniyet ile şehir arasında varoluşsal bir ilişki ve bir gerekliliğin olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın Mezopotamya'nın kalbi ve 33 medeniyetin beşiği olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:



"Diyarbakır Mekke ve Medine’nin yarenidir. Kudüs’ün sırdaşıdır, İstanbul’a açılan fetih kapısıdır. Diyarbakır’ın her bir sokağı, mimari dokusu, surları, burçları, tarihî mekanları, Ulucamisi, Hevsel Bahçeleri, halihazırda, tarihteki hafızanın ve bahsini etiğimiz, medeniyet izinin 21. yüzyıldaki tanıklarıdır. Bu hafızayı tanıtmak, korumak ve yaşatmak bu şehrin sakinleri olan bizlerin ve tüm insanlığın ortak vazifesi olmalıdır."



Konuşmaların ardından DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Karakaş'un moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi.

Panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve MMG Genel Başkanı Bülent Şen katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.